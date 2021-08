Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii din Grecia a anuntat ca aproximativ 120 de situri arheologice si muzee vor fi deschise gratuit cu ocazia Lunii pline, duminica, in ''speranta ca lumina Lunii va prevala asupra umbrei pandemiei'', informeaza AFP. Grecii si turistii vor avea acces gratuit la aproape…

- Incendiile de vegetatie au reizbucnit cu putere in Grecia si au fortat evacuarea multor locuitori din Peloponez. Olympia, locul unde s-au tinut prima oara Jocurile Olimpice, a scapat de flacari, dar nu si Gortynia unde au fost evacuate 20 de sate.

- Este din nou cod portocaliu de canicula, in mare parte din Grecia. Flacarile au reinviat in peninsula Peloponez in regiunile Arcadia și Elida, in zona Olimpiei antice. Cu toate eforturile de pana acum, continua sa arda și o zona muntoasa din regiunea Focida. Procurorii de la Curtea Suprema din Atena…

- Pompierii greci s-au luptat toata noaptea de joi spre vineri cu un violent incendiu la 30 de kilometri nord de capitala Atena, informeaza AFP, preluata de Agerpres . Cateva persoane au fost ranite, cinci localitati evacuate si mai multe case au ars, potrivit autoritatilor. Capitala Greciei s-a trezit…

- Peste 500 de pompieri, ajutați de elicoptere și avioane, se lupta cu un incendiu care se raspandește inca necontrolat la poalele muntelui Parnitha, la nord de Atena. Un nor gros de fum a acoperit cerul, iar autoritațile au cerut locuitorilor Atenei sa nu paraseasca locuințele și sa țina geamurile inchise,…

- Un incendiu a distrus marti mai multe case din Varibombi, un cartier de la periferia Atenei, determinand evacuarea locuitorilor si a celor din o alta suburbie. Autoritatile incearca sa controleze flacarile care tin in sah transporturile si furnizarea cu electricitate, in mijlocul celui mai grav val…

- Grecia, confruntata cu "cea mai grava canicula" în mai mult de 30 de ani a închis siturile arheologice în orele cele mai problematice, scrie Le Figaro. "Ne confruntam cu cea mai grava canicula din 1987", a prevenit premierul Kyriakos Mitsotakis, care le-a cerut…

Grecia, confruntata cu "cea mai grava canicula" in mai mult de 30 de ani, potrivit premirului, a inchis siturile arheologice in orele cele mai problematice, scrie Le Figaro.