Situațiile în care consumul de roșii nu este recomandat Roșiile sunt și o sursa excelenta de vitamine și minerale esențiale, pe langa faptul ca adauga savoare mancarurilor. Totuși, exista situații in care consumul de roșii poate avea efecte negative asupra sanatații unor persoane. Cunoscute si apreciate pentru efectele lor benefice asupra sanatatii organismului rosiile au si contraindicatii. Pot provoca arsuri stomacale, alergii, dar si probleme grave la rinichi, potrivit fanatik.ro. Multiplele beneficii ale roșiilor Inainte de a explora potențialele riscuri, este important sa recunoaștem multiplele beneficii ale roșiilor. Cu un conținut caloric scazut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

