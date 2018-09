Situațiile când trebuie efectuat transplantul renal. Recomandările specialiștilor Diabetul, hipertensiunea arteriala, calculii renali, infectiile dar si nefrita glomerulara sunt probleme grave de sanatate care pot duce la insuficienta renala si, implicit, la necesitatea unui transplant de rinichi. Astazi, peste 80 de mii de persoane primesc un rinichi sanatos de la un donator. Iata care sunt riscurile aceste interventii si care sunt regulile de care pacientul trebuie sa tina cont! Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

