Papa Francisc a cerut ca „armele sa taca" in Ucraina dupa „un razboi fara sens", in traditionalul sau mesaj de Craciun rostit duminica de la Vatican. De asemenea, suveranul pontif a evocat inca o data „cel de-al treilea razboi mondial", noteaza Agerpres .

Numeroși credincioși au asistat, sambata seara, la Vatican, la aprinderea luminitelor in imensul brad de Craciun, instalat in Piața Sfantul Petru. Un brad de 26 de metri – adus de la o pepiniera din regiunea Abruzzo, din centrul Italiei – a fost decorat de sarbatoare si troneaza de sambata seara in…

Papa Francisc a numit marti un administrator provizoriu la conducerea Caritas Internationalis (CI), dupa descoperirea unor "slabiciuni in procedurile de gestionare" a acestei retele de organizatii de caritate cu sediul la Vatican, informeaza AFP.

Un medic de la Spitalul Județean de Urgența Pitești a fost reținut dupa ce ar fi luat mita de la cel puțin 20 de pacienți, informeaza Mediafax. Medicul a fost reținut pentru 24 de ore.

Papa Francisc a criticat miercuri utilizarea mercenarilor in razboiul din Ucraina, informeaza BBC, citat de Rador.

Un sinod al episcopilor dedicat reformarii Bisericii Catolice va fi extins cu un an si va dura pana la sfarsitul anului 2024, a anuntat duminica papa Francisc, informeaza DPA. „Este necesar sa nu ne grabim", a declarat suveranul pontif in fata credinciosilor reuniti in Piata Sfantul Petru din Roma,…

