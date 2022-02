Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa. El a fost intrebat cum estimeaza evolutia preturilor in acest…

- Rasturnare de situație cu certificatul verde. Ce se va intampla de la data de 1 februarie. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut precizari la Europa FM. De menționat este ca in Romania, certificatele verzi sunt obligatorii incepand cu de 10 decembrie 2021 la intrarea in centrele comerciale,…

- Criza energiei electrice s-a acutizat, atat in Europa, cat și in Romania. Spre finalul anului actuala guvernare reușea „inghețarea” prețurilor la energia electrica la valorile din vara. Se pare ca aceasta masura nu este suficienta. In conferința de presa de astazi, premierul Nicolae Ciuca a anunțat…

- Virgil Popescu, a fost intrebat, joi seara, daca criza energetica ar putea duce la un blackout si a raspuns: ”Nu, nu cred ca avem aceasta problema. In Austria a fost un exercitiu de aparare civila, facut de Ministerul Apararii, si de acolo a plecat in lant ca ar putea fi o problema. Nu ma astept”. …

- Situație ingrijoratoare! Au inceput sa apara primele semne ale ”apocalipsei” alimentare din Romania și Europa. Valul de foamete ce urmeaza sa se abata incet, incet peste ”Batranul Continent” are ca punct de plecare criza energetica. Nefericita situație a inceput sa se resimta și in Romania. Criza din…

- Nicusor Dan a afirmat, la inceputul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca subiectul cel mai important in aceste zile este bugetul national. “Sunt mai multe subiecte importante pe ordinea de zi de astazi, dar subiectul cel mai important al acestor zile este bugetul national, proiectul…

- TeleDoc, unul dintre cei mai mari furnizori de telemedicina din Europa de Est, ofera 5.000 de abonamente gratuite in aplicație, fiecare valabil timp de o saptamana, pentru ca pacienții romani sa poata intra cu ușurința in contact cu un medic. In caz de nevoie, medicii cu care se poate lua legatura prin…

- ​Autoritațile încep sa revina ușor cu picioarele pe pamânt. Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a modificat estimarile pentru anul în curs și pentru 2022. De precizat ca Guvernul se uita pe aceste date când face bugetul și rectificarile bugetare, fiind o instituție…