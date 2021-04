Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu și ministrul Apararii, Nicolae Ciuca au cerut sprijinul NATO impotriva Rusiei. Liderii NATO au intrat in alerta dupa ce Rusia a trimis zeci de mii de soldați la granița cu Ucraina Cei doi s-au aratat ingrijorați cu privire la acțiunile Rusiei, dupa ce liderii de la Kremlin au trimis zeci de mii de soldați la granița cu Ucraina și au mobilizat zeci de nave de razboi in Marea Neagra. Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat preocuparea Romaniei pentru desfasurarea de trupe si echipamente ale Rusiei in Crimeea, la frontiera estica a Ucrainei si, in general, in Marea…