- Alunecarile de teren care s-au produs in statul Kerala din sudul Indiei au ucis cel putin 156 de persoane, au anuntat miercuri oficiali guvernamentali din aceasta tara, in contextul in care echipele de interventie si-au reluat operatiunile de cautare a persoanelor disparute in urma scurgerilor de noroi…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unor alunecari de teren, care s-au produs pe dealurile din statul Kerala, situat in sudul Indiei, au anuntat marti...

- Un accident rutier cu urmari cumplite a avut loc miercuri in India, fiind implicate un autobuz și un camion. Din primele informații, 18 oameni au murit. Sunt și mai multe persoane ranite. Un autobuz de pasageri cu doua etaje s-a ciocnit, miercuri, cu un camion cu lapte in nordul Indiei, omorand cel…

- Peste 80 de persoane au murit si multe altele au fost ranite in urma unei busculade care a avut loc marti la o adunare religioasa hindusa in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, potrivit presei locale citate de Xinhua, conform Agerpres.

- Peste 80 de persoane au murit si multe altele au fost ranite in urma unei busculade care a avut loc marti la o adunare religioasa hindusa in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, potrivit presei locale citate de Xinhua.

- Numarul morților a urcat la 54 din cauza consumului de bauturi alcoolice contaminate in statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Peste 100 de persoane sunt inca internate in spital, a declarat sambata un oficial guvernamental.

- Un tragic accident naval s-a produs sambata seara pe fluviul Dunarea, in urma coliziunii dintre o nava de croaziera și o barca cu motor. In urma impactului, doi oameni au pierit, iar alți cinci sunt dați disparuți. Echipele de salvare ungare sunt in plina desfașurare a operațiunilor de cautare.

- Potrivit informatiilor, 10 persoane si-au pierdut viata, iar alte 21 sunt date disparute din cauza ploilor abundente din aceasta saptamana cazute in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, iar guvernul local a avertizat ca situația este critica și s-ar putea deteriora și mai mult, scrie Rador…