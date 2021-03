Stiri pe aceeasi tema

- O fetița și un baiat, ambii in varsta de 3 ani, sunt internați la Terapie Intensiva, la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, cu COVID-19, starea lor fiind stabila. Medicii spun ca cei doi copii au ajuns la spital din cauza bolilor pe care le au și astfel s-a depistat și coronavirusul, potrivit Mediafax.

- O fetita si un baiat, ambii in varsta de 3 ani, sunt internati vineri la sectia ATI de la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, fiind diagnosticati cu COVID-19, a precizat purtatorul de cuvant al spitalului, medicul Ioana Matacuta. Fetita a fost internata la ATI cu COVID-19 joi, iar baiatul vineri,…

- Fetița de un an și noua luni, oparita sambata cu ciorba, in județul Vaslui, va fi tratata in continuare la Spitalul de Copii din Iași. Potrivit medicilor, ea este in stare foarte grava și are arsuri pe 40% din suprafața corpului, informeaza Mediafax. Fetița a fost testata negativ pentru Covid…

- Cei doi copii de 2 ani, aduși in stare grava la Iași, sambata, dupa ce au varsat o oala cu ciorba fierbinte asupra lor in timp ce se jucau, sunt in stare stabila, potrivit declarațiilor facute duminica de doctorul Lavinia Ionescu, purtator de cuvant al Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta…

- In timp ce numarul imbolnavirilor de Covid-19 pare in scadere in Romania, raman foarte mulți pacienți internați la Terapie Intensiva. Duminica au fost raportați 1.020, din nou in creștere dupa ce vineri numarul celor cu forme grave scazuse sub o mie. Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului "Victor…

- Campania de vaccinare anti-COVID a inceput in Romania duminica la ora 9.00, cand a fost vaccinata prima persoana. Este vorba despre o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals”. Primele doze de vaccin au fost distribuite la Institutul Balș și la celelalte noua spitale…

- Autoritațile au anunțat sambata 5.158 de noi cazuri de coronavirus, rezultate dupa prelucrarea a 25.788 de teste. De ieri pana azi, 139 de oameni infectați și-au pierdut viața. Printre victime se afla și un copil. Numarul pacienților internați la Terapie Intensiva a ajuns la 1.274.In ultimele 24 de…