Situație tensionată la frontieră: s-au tras focuri de armă pentru a prinde contrabandiștii Polițiștii de frontiera din Botoșani au confiscat țigari de contrabanda in valoare de 260.000 de lei. Aceștia au tras patru focuri de arma in plan vertical, dar contrabandiștii și-au abandonat mașina și au reușit sa fuga. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea: 'Nu știm, dar orice este posibil' - VIDEO Potrivit unui comunicat al Poliției de frontiera, polițiștii din Iași, Botoșani și Darabani au desfașurat o acțiune pentru combaterea contrabandei cu țigari. Aceștia au observat pe malul raului Prut mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.172 de apeluri la numarul unic de urgența 112. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea: 'Nu știm, dar orice este posibil' - VIDEO Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr.…

- Politistii de frontiera au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, 19.000 de pachete cu tigari de contrabanda in valoare totala de peste 266.000 de lei, precum si un autoturism utilizat in activitatea de contrabanda. In data de 26.12.2020, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din Botosani si Iasi au confiscat, de Craciun, tigari de contrabanda in valoare de peste 260.000 de lei, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF), Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, tigarile au fost gasite…

- Politistii de frontiera din Botosani si Iasi au confiscat, de Craciun, tigari de contrabanda in valoare de peste 260.000 de lei, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF), Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, tigarile au fost gasite intr-un…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, sub coordonarea prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Saveni, efectueaza, marti, 28 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Botosani la locuintele unor persoane suspectate…

- Poliția de frontiera a depistat mii de pastile contrafacute, care ar fi urmat sa fie folosite in tratamentul anti-COVID-19.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 3.400 comprimate ce conțineau in prospect specificația Covid-19.Comprimatele se…

- O mașina Tesla, care fusese furata in Norvegia, in valoare de 52.000 de euro, a fost gasita in Suceava, potrivit HotNews.Polițiștii de frontiera au descoperit autoturismul joi langa un imobil dintr-o localitate suceveana.Potrivit anchetatorilor, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației,…

- Situație incredibila la Targu-Jiu: trei medici bolnavi de Covid-19 au fugit din spitalul unde erau internați și acum sunt cautați cu poliția, relateaza Digi 24! Fuga celor trei a fost constatata la o inspecție a Direcției de Sanatate Publica Gorj, care a mers la Spitalul Județean Gorj pentru a verifica…