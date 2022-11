Stiri pe aceeasi tema

- Victorie cruciala pentru Partidul Democrat american in incercarea de a menține controlul Senatului. Fostul astronaut Mark Kelly a caștigat alegerile din Arizona și a pastrat acest stat cheie in tabara albastra.

- Democratul Mark Kelly este reales in Senat din Arizona, la moment partidului ii lipsește doar un loc pentru a controla Camera Superioara, comunica Fox News. Publicația scrie ca Kelly a reușit sa-l depașeasca pe rivalul din Partidul Republican Blake Masters. „Fox News Decision Services poate raporta…

- Controlul ambelor camere ale Congresului SUA este inca in joc miercuri, cu Senatul care se reduce la un trio de curse netranșate și posibilitatea ca un tur de scrutin in Georgia sa decida din nou majoritatea, noteaza Politico. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In cele ce urmeaza vor fi formulate cateva intrebari importante - raspunsurile alegatorilor americani ne vor ajuta sa conturam o interpretare mai coerenta a votului din 8 noiembrie si sa cantarim efectele sale in viitorul pe termen mediu, inclusiv din perspectiva alegerilor prezidentiale din 2024. La…

- Pentru ca foarte multe curse sunt inca foarte stranse, potrivit sondajelor, aproape orice scenariu este inca posibil, cel puțin teroretic, in alegerile legislative de azi din SUA, deși unele sunt mai probabile decat altele, explica o analiza a New York Times.Republicanii ar putea obține o victorie covarșitoare…

- Controlul asupra Camerei Reprezentantilor si Senatului reprezinta miza principala a scrutinului parlamentar intermediar care se desfasoara marti in Statele Unite, alegerile fiind un test pentru presedintele Joseph Biden, in contextul amplificarii clivajel

- Republicanii pun sub semnul intrebarii eficacitatea confiscarii bunurilor de la oligarhii ruși și cred ca prevederea care presupune transferul acestor bunuri catre Ucraina nu a fost examinata foarte atent, in ciuda faptului ca ea a fost deja adoptata in Camera Reprezentanților cu sprijin bipartizan,…

- Cu puțin timp inaintea alegerilor din 8 noiembrie, alegatorii independenții, in special femeile, se indreapta spre republicani, in ciuda accentului pus de democrați pe dreptul la avort. Iar lipsa de popularitate a președintelui Biden pare sa dauneze in mod particular partidului sau, scrie New York Times…