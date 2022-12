Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce Serbia a anuntat ca si-a plasat armata in stare de alerta maxima de lupta, ca urmare a unor saptamani de escaladare a tensiunilor dintre Belgrad si Pristina, sarbii din orașul Mitrovica din nordul Kosovo, divizat etnic, au ridicat marti noi baricade. Tot marți, Milos Vucevic, Ministerul…

- "Presedintele Serbiei (...) a ordonat armatei sarbe sa fie la cel mai inalt nivel de pregatire pentru lupta, la nivelul utilizarii fortei armate", a declarat ministrul sarb al apararii, Milos Vucevic, intr-un comunicat.Generalul Milan Mojsilovic, seful Statului Major al armatei sarbe, a anuntat ca a…

- Forțele NATO de menținere a pacii in Kosovo au declarat luni ca investigheaza un incident armat in zona de nord unde tensiunile sunt la nivel ridicat, indemnand la calm dupa ce Serbia și-a trimis șeful armatei in zona de frontiera ca raspuns. Incidentul de duminica seara a avut loc in Zubin Potok, un…

- Alegerile locale din nordul Kosovo, programate initial pentru 18-25 decembrie, au fost amanate pentru aprilie, din cauza tensiunilor etnice in crestere, informeaza Agerpres. Amanarea alegerilor a fost anuntata sambata de presedintele kosovar Vjosa Osmani, dupa consultari cu partidele politice la Pristina.…

- "Am vorbit cu Josep Borrell. Suntem dezamagiți ca nu a fost posibila soluționarea litigiului privind placuțele de inmatriculare. A venit timpul pentru decizii responsabile și pragmatice. Escaladarea trebuie evitata", a scris Stoltenberg pe Twitter. Acesta a precizat ca misiunea NATO din Kosovo (KFOR)…

- Ministrul de externe sarb, Ivica Dacic, a declarat luni ca Serbia a primit informatia ca prim-ministrul de la Pristina, Albin Kurti, va depune in decembrie o cerere de acordare catre Kosovo a statutului de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, transmite Tanjug, relateaza Agerpres. Fii…

- Ministrul sarb al Apararii, Milos Vucevic, a declarat marti ca presedintele Aleksandar Vucic, in calitate de comandant-sef, a ordonat ca fortele armate sarbe sa fie puse in stare de alerta sporita pentru a fi capabile sa duca la bun sfarsit orice sarcina.

- Guvernul de la Belgrad a decis creșterea nivelului de alerta in armata Serbiei, a anunțat ministrul sarb al Apararii, Milos Vucevic. Ordinul in acest sens a venit de la președintele țarii, a precizat ministrul. Decizia este legata de creșterea tensiunilor in Kosovo, pornind de la decizia autoritaților…