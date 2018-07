Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu A. și-a injunghiat de mai multe ori in gat soția, in urma unui conflict spontan. Surse din ancheta sustin ca asasinul ar fi folosit chiar mai mult de un cutit. Cand au ajuns in casa lor din Murfatlar, anchetatorii și-au dat seama ca tragedia era premeditata. In varsta de 47 de ani, Cristina…

- Tragedie fara margini la Rovinari, in județul Gorj! O fetița de 12 ani și parinții ei au fost gasiți morți, marți seara (12 iunie), in garsoniera in care locuiau. Cei trei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, susțin pompierii. Medicii nu au mai putut face nimic pentru familie. Victimele, un barbat…

- Nepoata ministrului Sanatații, Sorina Pintea, a fost gasita fara suflare in casa. Aceasta avea doar 27 de ani. Potrivit anchetatorilor, nu prezenta urme de violența pe corp și ar putea fi vorba despre o sinucidere. Tanara era angajata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Baia Mare…

- O stilista extrem de cunoscuta in lumea modei a murit dupa ce a cazut de la ferestra apartamentului in care locuia. Polițiștii au scos la lumina un secret teribil, bine ascuns in spatele imaginii publice etalate de tanara de 28 de ani.

- Zece copii din aceeasi familie, cu varste cuprinse intre patru luni si 12 ani, au fost salvati de politie din conditiile sordide in care traiau intr o locuinta din California, unde erau torturati de propriii parinti prin metode care includeau simularea inecului si oparirea cu apa clocotita, relateaza…

- Un iesean a intrat in greva foamei de suparare ca nu este lasat sa sustina examenul auto! Barbatul doreste sa obtina un carnet de conducere categoria C, dar - din cauza unei incurcaturi juridice - nu reuseste sa-l obtina. Acum omul protesteaza in fata sediului de la Permise si-i aduce niste acuzatii…

- O femeie a fost gasita decedata in aceasta dimineața și prezinta mai multe leziuni in zona capului. Sesizarea a fost facuta de localnici iar cand anchetatorii au ajuns la fața locului au stabilit ca informația se confirma. Victima are 42 de ani, iar principalul suspect, concubinul sau, are 50…