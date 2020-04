Medicii olandezi se tem ca țara sa nu ajunga in situația de a aplica strategia din Italia, unde deciziile in privința celor care urmeaza sa primeasca tratamentul necesar aparțin in totalitate cadrelor medicale. Spitalele au fost deja acuzate ca incearca sa limiteze accesul la tratament pentru a masca deficitul de paturi din secțiile respective.

Olanda se apropie deja de atingerea capacitatii maxime a sistemului de sanatate, iar cum numarul pacienților infectați cu COVID-19 crește de la o zi la alta, pare doar o chestiune de timp pana cand unitațile medicale vor deveni neincapatoare.