Situație șocanta in Franța! 140 de persoane care au venit sa fie vaccinate impotriva Covid-19 intr-un centru din nord-estul Frantei au primit, din greseala, o injectie cu ser fiziologic in locul unei doze de Pfizer. Eroarea s-a produs in centrul de vaccinare din Epernay, a indicat Centrul Medical Universitar (CHU) din Reims. Aceasta injectie ″nu are consecinte pentru sanatate, cu toate acestea, cursul vaccinarii ramane incomplet″, a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa, CHU. Miercuri dimineata, ″imediat dupa descoperirea incidentului s-a efectuat o analiza a cauzelor care au condus la…