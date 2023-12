Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai eficienți polițiști de frontiera in combaterea contrabandei cu țigari la granița de la Prut este cainele polițist „Nero”, de la Poliția de Frontiera din Moldova, care e specializat in descoperirea țigarilor sau produselor din tutun ascunse in spații inchise ale autovehiculelor. In…

- Instanta de apel cipriota l-a eliberat pe omul de afaceri israelian, Beny Steinmetz, din custodia autoritatilor, la o luna dupa ce ministrul Alina Gorghiu anunța ca prima instanța a aprobat cererea de predare.Judecatorii au admis apelul depus de Steinmetz si au refuzat astfel predarea sa catre Romania.…

- EMA a emis o alerta prin notificari de la agențiile naționale de sanatate cu privire la existența unor loturi falsificate de Ozempic, medicament pentru diabet, care se administreaza printr-o soluție injectabila, relateaza Ziare.com.Mai exact, autoritațile sanitare au depistat distribuția stilourilor…

- In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 00.30, Poliția de Frontiera a observat un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea.Resturile de drona au cazut in zona nelocuita a localitații.Autoritațile ucrainene au confirmat caderea unei drone pe teritoriul Romaniei, urmare a atacului…

- Traim cu impresia in Romania ca, pentru fiecare dezastru, mai cu seama in ce privește infrastructura rutiera, autoritațile sunt singurele vinovate. Nimic nu este insa mai fals, dupa cum o arata și cazul „drumului morții” DN2/E85, unde, cu cațiva ani in urma, a fost creat sistemul alternativ 2+1, din…

- Un conațional in varsta de 35 de ani, originar din raionul Edineț, a fost indepartat de la volanul autoturismului, dupa ce a creeat o situație de accident, deplasandu-se haotic. Cazul a fost inregistrat noaptea trecuta de polițistii de frontiera, in raza localitatii Cuconeștii Noi, raionul Edineț, scrie…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat ca și-a schimbat radical poziție fața de drona ruseasca ce a explodat in Romania prin faptul ca situația de la granița Romaniei e una ”fluida”. Intrebat de reporterul TVR la o conferința de presa cum explica faptul ca doua zile toata comunciarea oficiala a statului…

- Doua persoane au fost reținute in nordul Chinei dupa ce ar fi provocat stricaciuni unei secțiuni din Marele Zid Chinezesc cu un excavator, informeaza CNN , care citeaza autoritațile locale. Un barbat de 38 de ani și o femeie de 58 de ani din provincia Shanxi sunt acuzați ca au incercat sa faca o spartura…