Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a ocupat zona fostei centrale nucleare de la Cernobil, in razboiul dintre Ucraina și Rusia. Ion Chiosila, expertul roman in probleme legate de igiena radiației și radioprotecție, susține ca niciunul dintre reactoarele fostei centrale nu mai funcționeaza de foarte mult timp. Cu toate acestea,…

- Mihail Pautov , un medic roman de origine rusa, considera ca rușii trebuie sa fie pedepsiți pentru razboiul din Ucraina. „Exclusi de peste tot si din toate. Merita asta? categoric da, toti, pentru ca au tinut la san si au sprijinit un dictator dement, un caz psihiatric paranoid ajuns la conducerea celei…

- PNL Pitești anunța o campanie de de sprijin pentru refugiații din Ucraina. ”Asistam pe de o parte neputincioși, pe de alta parte plini de revolta la ceea ce se intampla, zilele acestea, in Ucraina. Pentru ca ne afecteaza pe fiecare dintre noi și pentru ca nu putem ramane simpli spectatori la dramele…

- Deputatul PSD Andi Cristea considera esențiala o comunicare permanenta intre Parlament și Guvern, mai ales in contextul internațional generat de situația din Ucraina. In acest sens, parlamentarul buzoian a anunțat ca a avut loc deja o audiere a Ministrului de Externe roman: In saptamana care tocmai…

- Este foarte importanta continuarea eforturilor indreptate spre dialog și dezescaladare, a spus ministrul de externe roman Bogdan Aurescu, la inceperea reuniunii Consiliului de Afaceri Externe de la Bruxelles. El cred ca Summitul dintre Biden și Putin ar putea aduce „ceva speranța”. Pe agenda discuțiilor…

- Adrian Severin considera ca in prezent se desfașoara un razboi hibrid, total, iar acest termen exprima mai bine maniera de purtare a razboiului in prezent, incluzand dimensiunea propagandistica, psihologica, mediatica, pe langa cea economica.

- Un deputat de Braila cere armata obligatorie pentru toți barbații cu varste cuprinse intre 18 și 40 de ani. Ciprian Ciubuc vine cu o serie de masuri urgente care ar putea fi luate in contextul tensiunilor care exista in zona Romaniei, problema Ucraina și o posibila invazie a ei de catre rușii lui Putin.…

- Vineri dupa amiaza lucratorii din cadrul compartimentului rutier al Politiei municipiului Vatra Dornei, in baza informațiilor obținute, au oprit pe str. Podu Verde, o autoutilitara condusa de un barbat din Ciocanești. S-a procedat la verificarea autoutilitarei constatand ca transporta material lemnos…