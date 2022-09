Stiri pe aceeasi tema

Președintele Klaus Iohannis a dat ordine parlamentarilor sa nu modifice legile justiției altfel decat in modul in care Comisia Europeana a recomandat ca acestea sa arate pentru ca Romania sa poata scapa de MCV.

Apar noi detalii din discuțiile purtate de preotul Visarion Alexa cu enoriașa care l-a acuzat de harțuire. Femeia ii cere explicații dupa ce a fost pipaita in biserica, iar preotul descrie gesturile ca fiind o clipa de odihna de la sfatuirea spirituala verbala! Iata discuțiile complete publicate…

Greierele de casa a devenit in 2022 aliment in Uniunea Europeana. Este a treia insecta aprobata pentru consum de catre Comisia Europeana, iar reactiile din Romania sunt extrem de diverse.

Romania a primit, joi, 5.060 doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana. Serul se administreaza contactilor directi ai persoanelor confirmate cu variola maimutei, preferabil in intervalul 4- 14 zile dupa expunere.

Organizația neguvernamentala WWF va sesiza Comisia Europeana asupra pericolului ce planeaza asupra padurilor "protejate" ale Romaniei, se arata intr-un comunicat al ONG-ului de mediu, potrivit Agerpres.

Comisia aproba o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 149 de milioane de euro in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența pentru a sprijini producția de hidrogen. Comisia Europeana a aprobat, luni, o schema de ajutoare de stat pentru Romania in valoare de 149 de milioane de euro pusa…

Aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta in urma absentei prelungite a precipitatiilor, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, relateaza AFP, potrivit agerpres.

- Uzinele Ford Otosan si Dacia pot produce peste 500.000 de masini daca nu vor aparea noi elemente neprevazute in a doua jumatate a anului, dupa ce primul semestru s-a incheiat cu un nou maxim istoric, de aproape 270.000 de masini asam­blate, potrivit datelor asociatiei constructorilor ACAROM.…