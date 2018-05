Situație revoltătoare. O ambulanță a pierdut pacientul în drum spre spital. Personalul consumase droguri Situație revoltatoare in Spania. O ambulanța a reușit sa iși piarda pacientul pe drum. Atat paramedicul cat si soferul ambulantei au fost retinuti dupa ce au pierdut pacientul pe drumul spre spital. Incidentul a avut loc luni, dupa ce salvarea a ajuns la locul unei incaierari cu cutite intre turisti, in statiunea Benidorm. La spital, soferul si paramedicul au declarat ca pacientul i-a amenintat si i-a obligat sa il lase sa coboare. Politistii care anchetau cazul au decis insa sa-i testeze pe amandoi pentru consum de droguri, dat fiind ca aveau un comportament ciudat, potrivit… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

