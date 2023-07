Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat imobilizat in scaunul cu rotile aștepta sa moara in Spitalul de Urgența din Targu-Carbunești, județul Gorj, pentru ca niciun medic nu vrea sa il opereze. Mama sa, care il ingrijea, a facut o criza cardiaca și este internata și ea.

- Un cutremur cu magnitudne 4,2 s-a produs marti noaptea in zona Vrancea. Este al doilea seism de peste 4 grade, dupa cel care s-a produs in Gorj, luni dimineața.”In ziua de 20 Iunie 2023 la ora 01:45:01 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea…

- Sindicalistii din sanatate vor declansa miercuri o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat Federatia Sanitas.Potrivit unei postari pe pagina de Facebook, grevistii vor purta banderole sau…

- Un medic de la Spitalul de Urgenta "Dimitrie Castroian" din Husi a fost filmat de un pacient jucandu-se pe telefon, in timp ce se afla in garda, iar pacientii asteptau la usa. Cand i s-a reprosat ca se joaca, in timp ce pacientii asteapta la usa si se simt rau, doctorita ridica vocea si spune ca, daca…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat saa corde primul ajutor unui copil de 2 ani, inconștient in urma caderii unei porți peste el, in comuna Apața. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD și elicopterul SMURD. Pacientul a fost transportat cu elicopterul la Brașov,…

- Studiul Ernst&Young sondeaza cum au primit firmele romanesti noile reglementari fiscale, daca sunt acestea pregatite si in ce masura sunt capabile sa le adopte eficient in structura si procedurile interne si ce asteptari au vizavi de schimbarile viitoare."Ordonanta de Urgenta nr. 133 din vara anului…