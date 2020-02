Situație revoltătoare, în spital: mâncarea bolnavilor, în vase ruginite și arse Neregulile legate de calitatea alimentelor incep inca din curtea spitalului de urgența din Turnu Severin, unde se vand produse expirate. Chiar și așa, situația este mult mai grava in bucataria unitații medicale: vasele in care se gatește sunt arse, ruginite sau murdare. "Oamenii vin sa se trateze de o boala in spital, nu sa plece cu alta din cauza neglijentei unora sau altora. Cunoastem conditiile de acolo, dar, in urma prezentarii rapoartelor institutiilor de control din judetul nostru, nu am banuit ca lucrurile pot fi atat de grave. Neregulile pornesc chiar din curtea spitalului judetean, unde… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

