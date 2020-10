Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii maramureșeni cauta o minora in varsta de 15 ani, care a disparut fara urma azi, 19 octombrie, in jurul orei 07:20. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu sau din Baia Mare, iar pana in acest moment, nu s-a intors. Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la gasirea tinerei…

- In perioada 24-25 octombrie 2020, Muzeul Satului din Baia Mare va fi gazda celei de-a treia ediții a „Targului de Sf. Dumitru”, care sarbatorește bogația toamnei din satele Maramureșului. Evenimentul va debuta sambata, 24 octombrie, incepand cu ora 11:00. Meșteri populari și producatori locali vor aduce…

- In seara de luni, in jurul orei 20.00, politistii din Baia Mare au fost sesizati de catre o femeie de 33 de ani, din Remetea Chioarului, cu privire la faptul ca a fost victima unei talharii. Ajunsi la fata locului politistii impreuna cu ofiterul de serviciu patruped ,,Vis’’, au identificat persoana…

- Un barbat de 52 de ani din județul Mureș, aflat la volanul unui autoturism pe DN66 a observat pe carosabil un obiect. Coborand din autoturism a vazut ca obiectul e o borseta in care erau 2730 de lei. Șoferul s-a dus la primul post de poliție și a predat-o. Polițiștii au identificat proprietarul, un…

- In seara de joi, 24 septembrie, la ora 19.42, politistii au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare despre faptul ca este implicata intr-un scandal. La fața locului politistii au identificat apelanta, o femeie de 35 de ani, care a relatat faptul ca a avut un scandal cu soțul sau si faptul ca […]…

- Marti, 8 septembrie, in jurul orei 16.30, politistii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs in municipiu. Ajunsi la fata locului politistii au identificat un barbat de 34 de ani din Baia Mare care a condus un autoturism pe strada Garii, iar in zona trecerii pentru pietoni din fața…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, cu ajutorul cainelui Abay din dotarea Poliției de Frontiera, ascunse in bagajele unui barbat, doua arme de vanatoare si 493 bucati alice, pentru care persoana nu…

- In urma doar cu cateva multe, pe Bulevardul Republicii din Baia Mare, a avut loc un dramatic accident. In accident au fost implicați șoferul unui autoturism și un motociclist. Potrivit primelor informații, se pare ca motociclistul ar fi fost lovit in plin de catre autoturism. Vom reveni! Source