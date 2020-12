Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile din centrul Japoniei si de-a lungul coastei de nord au izolat mai multe localitați și au intrerupt curentul electric la aproximativ 10.000 de gospodarii.Situația rara a determinat Guvernul de la Tokyo sa convoace, astazi, o reuniune de urgenta pentru a gasi soluții și pentru a-i ajuta pe cei…

- O cantitate imensa de zapada a cazut in nordul Japoniei și pe litoralul Marii Japoniei. Din cauza precipitațiilor abundente, au fost anulate peste 50 de curse aeriene interne, transmite TASS, cu referire la postul NHK.

- Casa Imperiala a Japoniei a anuntat vineri ca a decis sa anuleze traditionalul salut public de Anul Nou al Imparatului Naruhito, eveniment prevazut pentru 2 ianuarie, de la Palatul Imperial din Tokyo, din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza agentiile internationale de presa. "Am decis…

- Yuriko Koike, guvernatoarea capitalei Japoniei, a declarat marti ca se asteapta ca Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, amanate pana in vara viitoare, sa serveasca drept model pentru Jocurile care se vor desfasura dupa pandemia de coronavirus, informeaza agentia Kyodo. "Dupa Tokyo, Parisul…

- O noua statistica din Japonia arata situația tragica petrecuta in decursul crizei sanitare. Cate persoane s-au sinucis in ultimele 4 luni și care cred specialiștii ca este motivul pentru care atat de multe persoane au decis sa-și puna capat vieții? Japonia, statistica tragica: Numarul de sinucideri…

- Agathe Demarais, director pentru estimaril globale la Economist Intelligence Unit, a sugerat ca trasaturile de ”zombi” asociate anterior economiei japoneze, respectiv ”crestere lenta, inflatie scazuta si datorii mari, vor deveni un fapt obisnuit la nivel economiilor avansate”, in urma pandemiei. Demarais…

- Un taifun insotit de ploi torentiale si vanturi puternice se indrepta miercuri spre insula principala a Japoniei, informeaza DPA. Meteorologii au avertizat cu privire la producerea de inundatii, alunecari de teren si iesirea raurilor din matca in estul si nord-estul Japoniei, in contextul in care taifunul…

- Un taifun insotit de ploi torentiale si vanturi puternice se indrepta miercuri spre insula principala a Japoniei, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Meteorologii au avertizat cu privire la producerea de inundatii, alunecari de teren si iesirea raurilor din matca in estul si nord-estul Japoniei,…