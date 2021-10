Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a anuntat vineri, intr-un interviu radiofonic, ca este pregatit sa predea puterea blocului partidelor de opozitie care impreuna pot forma o majoritate in urma alegerilor legislative desfasurate weekendul trecut, relateaza agentia CTK, citata de Reuters. O alianta…

- Premierul ceh Andrej Babis a anuntat vineri, într-un interviu radiofonic, ca este pregatit sa predea puterea blocului partidelor de opozitie care împreuna pot forma o majoritate în urma alegerilor legislative desfasurate weekendul trecut, relateaza agentia CTK, citata de Reuters, potrivit…

- Presedintele ceh Milos Zeman se afla sub tratament la unitatea de terapie intensiva a unui spital militar din Praga, a anuntat duminica directorul acestui spital, dupa ce in cursul diminetii seful statului a fost internat de urgenta, relateaza agentiile internationale de presa. Directorul spitalului…

- Doar patru paturi mai sunt libere, sambata, in judetul Prahova, pentru pacientii diagnosticati cu Covid-19, niciunul dintre acestea nefiind insa la terapie intensiva, arata datele oficiale comunicate de Prefectura. Potrivit sursei citate, la nivelul judetului sunt 380 de paturi disponibile pentru persoanele…

- Uniunea Europeana a ramas fara ambasador pe libertate religioasa in urma numirii lui Christos Stylianides intr-o funcție ministeriala. Adina Portaru, avocat specializat in libertate religioasa in cadrul ADF International a declarat ca „actualele dificultați intampinate de creștini, musulmanii…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a subliniat sâmbata, în timpul unei vizite la baza aeriana militara din Torrejón de Ardoz (Madrid), ca nu exista discutii politice cu talibanii, nici recunoasterea lor, ci doar contacte operationale, potrivit El Pais și news.ro.…

- Administratia Joseph Biden a avertizat, marti, ca liderii insurgentilor talibani vor fi izolati pe plan international daca vor prelua puterea cu forta in Afganistan, in conditiile in care, conform unui oficial din cadrul Uniunii Europene, rebelii detin controlul asupra a 65% din teritoriul tarii.…

- Sute de persoane s-au adunat, joi dupa-amiaza, in centrul Parisului pentru a protesta fata de extinderea utilizarii permisului sanitar COVID-19, dupa ce Consiliul Constitutional a validat legea aferenta. Potrivit cotidianului Le Figaro, protestatarii s-au așezat in fata sediului Consiliului Constitutional,…