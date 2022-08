Stiri pe aceeasi tema

- Exista o singura China in lume, Taiwan este o parte inalienabila a teritoriului Chinei, iar Guvernul Republicii Populare Chineze este singurul legitim care reprezinta intreaga China, transmite ferm purtatorul de cuvant al Chinei la București, in cadrul unui interviu publicat pe site-ul ambasadei.…

- Ambasada Republicii Populare Chineze in Romania a transmis presei pozitia sa fata de vizita in Taiwan a Presedintelui Camerei reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi: ”Fara a ține cont de opoziția puternica și de reprezentarile solemne ale Chinei, Președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi,…

- Vizita președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan este un angajament important pe care Statele Unite și-l iau fața de insula, insa poate reprezenta un moment de cotitura in relația deja tensionata dintre SUA și China. Analiștii americani se intreaba daca a meritat aceasta…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din China, Zhao Lijian, referindu-se la o posibila vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca un astfel de eveniment va constitui o interferența barbara in afacerile interne ale Chinei. In plus,…

- Administratia de la Beijing a condamnat vehement, marti seara, vizita in Taiwan a presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, si a anuntat ca urmeaza sa efectueze exercitii militare cu munitie reala.

- Un portavion american și grupul sau de atac s-au intors in Marea Chinei de Sud dupa o escala in Singapore, desfașurandu-se in regiunea disputata in timp ce tensiunile SUA cu China cresc din cauza unei posibile vizite in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din Congres, Nancy Pelosi. Oficiali…

- Administratia Chinei a avertizat, marti seara, Statele Unite ca va fi nevoita sa reactioneze "puternic" si "determinat" daca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, va efectua o vizita in Taiwan, informeaza site-ul Axios.com.

