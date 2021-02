Situație neprevăzută: Gerard Depardieu acuzat de viol Gerard Depardieu este un actor cunoscut atat pentru rolurile sale de excepție, cat și pentru unele afirmații, manifestari ori scandaluri desfașurate in mediul public. De data aceasta in viața mediatizatului actor a intervenit o situație neprevazuta. Gerard Depardieu (72 de ani) a fost inculpat pentru „viol si „agresiune sexuala”. Acesta ar fi comis faptele in vara anului 2018, asupra unei tinere actrite. Potrivit AFP, Depardieu a respins aceste fapte, informatie confirmata si de o sursa judiciara. Tanara actrița, in varsta de 22 de ani, a denunțat la sfarsitul lunii august 2018 ca a fost violata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

