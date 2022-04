Iarina Ciornohuz servește in armata Ucrainei și este mama. Oleksandr, fostul ei soț, era cel care avea grija de fetița lor, atunci cand a izbucnit razboiul. Barbatul a decis sa o trimita pe copila in Polonia, unde sa fie in siguranța. El nu a fost lasat sa pararaseasca țara din cauza legii marțiale. Situația lor a dus la simplificarea legislației, astfel incat alte familii aflate in situații similare sa poata gasi soluții mai rapid, relateaza publicația Ukrainska Pravda . La cateva zile dupa ce Rusia a atacat Ucraina, Oleksandr a decis sa-și trimita fiica in Polonia, unde are rude. Nu s-a consultat…