Stiri pe aceeasi tema

- SUA au ajuns in situatia in care sunt nevoite sa importe grau din Europa, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, impingand in sus preturile pe piata locala, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Campurile de grau ale Americii au devenit atat de afectate de seceta, incat fermierii sunt gata sa abandoneze culturile la un nivel mai mare decat in urma cu un secol, cand SUA a intrat in Razboi.

- E o situație alarmanta in Spania din cauza secetei. Cele mai afectate regiuni sunt Catalonia și Andaluzia unde apa a fost raționalizata. In unele localitați apa potabila este adusa zilnic, cu cisterna, iar localnicii pot umple cate un bidon de 5 litri.

- Dupa ce au anuntat cele mai mari disponiblizari din istoria lor, marile companii americane din sectorul tehnologiei descopera acum cat de dificil este sa faci restructurari de personal in Europa, transmite Bloomberg.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Inca o fabrica de aluminiu din Europa isi inchide portile, o noua dovada a pagubelor provocate de o criza energetica ce a lovit sectorul industrial european si a diminuat livrarile de materii prime vitale, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Inca o fabrica de aluminiu din Europa isi inchide portile din cauza crizei energetice care a lovit sectorul industrial european si a diminuat livrarile de materii prime vitale, transmite Bloomberg.

- Contractele futures pentru gazele naturale din Europa au scazut sub 50 de euro pentru prima data in ultimele 17 luni, odata cu domolirea celei mai grave crize energetice din ultimele decenii, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.