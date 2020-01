Situaţie îngrijorătoare pentru agricultura din Oltenia: Rezerva de apă din sol, la jumătate Agricultura din Oltenia este in pericol din cauza rezervei mici de apa din sol. Fermierii spun ca daca in urmatoarele zece zile nu ploua si nu ninge, situatia devine foarte grava, pentru ca plantele nu sunt protejate de inghet și nu au apa. Potrivit reprezentantilor Centrului Meteorologic Regional Craiova, in Oltenia nu a mai plouat din luna noiembrie, astfel ca deficitul de apa din sol este de aproximativ 50 la suta. O astfel de situatie nu s-a mai inregistrat de mai bine de un deceniu, iar plantele sunt in pericol, avertizeaza specialistii.



