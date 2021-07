Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta privind cauzele exploziei de pe 2 iulie de la Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare din Romania, continua, pe perioada cercetarilor procesele de pe platforma industriala fiind sistate, scrie Ziarul Financiar, arata Mediafax. Intre timp,…

- In acest moment, starea celor doi raniți in explozia de la Petromidia, transferați la București, este stabila, fiind in coma indusa, conform procedurilor medicale pentru tratamentele de specialitate și alinarea durerilor, anunța Rompetrol Rafinare. In urma incidentului de ieri, de pe platforma industriala…

- Incendiul de pe platforma Petromidia a fost stins integral, iar livrarea de carburanti pentru statiile Rompetrol din Romania si regiunea Marii Negre va fi asigurata in continuare, potrivit unui comunicat al companiei Rompetrol Rafinare, remis vineri seara AGERPRES . "Rompetrol Rafinare anunta stingerea…

- UPDATE – Incendiul de pe platforma Petromidia a fost stins integral, iar livrarea de carburanti pentru statiile Rompetrol din Romania si regiunea Marii Negre va fi asigurata in continuare, potrivit unui comunicat al companiei Rompetrol Rafinare, remis vineri seara AGERPRES . ‘Rompetrol Rafinare anunta…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, le-a dispus comisarilor de mediu, in urma exploziei de la Petromidia, sa verifice modul in care Rompetrol Rafinare a respectat reglementarile de mediu si sa ia toate masurile legale care se impun, in contextul in care este vorba despre o instalatie reglementata…

- Piața neagra a țigaretelor se situeaza in mai 2021 la 10,2% din totalul consumului, in creștere cu 0,3 p.p. fața de luna martie, conform companiei de cercetare Novel Research. Este cel mai mare nivel inregistrat de la debutul pandemiei. „In mai 2021, cele mai mari creșteri ale pieței negre s-au inregistrat…

- „Se incearca, cum sa va spun, diminuarea numarului de oameni, numarul de grupuri energetice, Ordonanța 69. De aceea nu ințeleg de ce compania face asta, dansii au un contract adițional la cel de munca și spun ca cei care sunt in acest program și au disponibilizare beneficiaza de acele plați compensatorii.Au…

- CARANSEBEȘ. Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș, str. Piața 21 Decembrie 1989, nr.2, organizeaza, in conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ martie 2011 (actualizata), modificata și completata de H.G. nr.1027/11.11.2014, OUG 183/22.10.2020 modificata cu Legea 33/16.03.2021, concursuri pentru ocuparea…