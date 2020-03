Stiri pe aceeasi tema

- Scoli inchise, zboruri suspendate, teatre si cinematografe inchise si evenimente sportive anulate reprezinta tabloul general, in conditiile in care numarul total de cazuri de infectii, la nivel mondial, este in jur de 130.000. Printre persoanele afectate de pandemie se numara si sotia premierului Justin…

- Decizii drastice. Aeroportul Timișoara a anulat toate zborurile spre Germania. Aceeași decizie a fost luata și la Aeroportul Otopeni. Asta dupa ce in cursul acestei zile mai multe zone din Germania au intrat sub cod roșu de infecții cu coronavirus.Citește și: BREAKING Primul MEDIC din Romania…

- Numarul persoanelor confirmate cu infectie cu coronavirus a crescut alarmant intr-o singura zi. La nivel national, ieri, pana la ora 21.00, se raportasera 12 noi cazuri de imbolnaviri, intr-unul dintre ele fiind vorba de un copil de trei ani, iar in altul de o femeie gravida. Deocamdata, niciunul dintre…

- Un caz privește o tanara de 15 ani din Timișoara, care studiaza in aceeași unitate de invațamant cu ceilalți doi tineri de 16 ani din Timișoara, dar intr-o alta clasa.La acest moment cursurile instituției de invațamant sunt suspendate pana pe 11 martie a.c., urmand ca in cursul zilei de luni, 9 martie…

- Situație fara precedent in Italia, provocata de virusul COVID -19. In doar 48 de ore s-au inregistrat trei decese și 152 de cazuri de imbolnaviri. Cei mai mulți pacienți de coronavirus sunt in Lombardia – 110 cazuri confirmate.

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Ministerul Sanatatii anunta autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani infectati cu coronavirus. MS mai precizeaza Romania ar putea fi expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…