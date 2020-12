Situație îngrijorătoare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava: Nu mai sunt locuri la ATI Situația este ingrijoratoare la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, acolo unde nu mai exista nici macar un pat liber pentru pacienții cu coronavirus aflați in stare grava. La SJU Suceava nu mai sunt paturi libere la secția ATI pentru pacienții Covid-19. Conform prefecturii, situația este grava avand in vedere ca 74 de bolnavi cu Covid-19 sunt in stare severa si grava. Din totalul celor 504 pacienti internati in SJU, 178 pacienti sunt diagnosticati cu COVID-19, alti 81 de pacienti sunt in zona tampon si 245 pacienti sunt cu afectiuni non-COVID. Din totalul pacientilor COVID, 16 prezinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

