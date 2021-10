Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a trimis la Iași o numeroasa echipa medicala pentru a face fata numarului mare de pacienți infectați cu Covid-19 O ampla echipa medicala din Republica Moldova a sosit astazi la Iași pentru a veni in sprijinul sistemului nostru sanitar, care se confrunta cu un numar prea mare de persoane…

- Cele mai recente manifestari ale coronavirozei, observate de medicii infectionisti ieseni, ii pun pe acestia pe ganduri: este posibil sa vorbim deja de o alta tulpina a Covid-19, de data aceasta una dezvoltata in Romania? Concret, medicii au observat ca, in mod cert, evolutia bolii s-a schimbat considerabil…

- Dupa cum dadea asigurari chiar Raed Arafat, unitatea modulara de la Letcani trebuia sa primeasca azi primii pacienti. Nu se va deschide, insa: s-au constatat deficiente la avertizoarele de incendii, iar stocatorul de oxigen urma sa vina abia azi-noapte. Asta in timp ce spitalele iesene Covid bat un…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf Parascheva” din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, vineri, ca este necesara initierea unui nou lockdown pentru o perioada de minim de doua saptamani. „Din punctul meu de vedere este momentul initierii unui nou lockdown de cel putin doua saptamani, acest lucru…

- Singura metoda eficienta de lupta impotriva aceste pandemii este cea de vaccinare, nu de a gasi din nou mai multe si mai multe paturi de Terapie Intensiva, a declarat, marti, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, Florin Rosu, relateaza Agerpres. "Aceasta focalizare…

- In județul Iași se amenajeaza noi paturi in secțiile ATI COVID, incepand de astazi, ca urmare a dublarii, in ultimele zece zile, a ratei internarilor pacienților covid in secțiile de terapie intensiva. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a anunțat ca intr-o prima etapa, la Spitalul CFR, numarul paturilor…

- Spitalului Clinic de Boli Infectioase din Iasi se confrunta cu un numar tot mai mare de pacienti cu COVID-19 si va primi, incepand de miercuri, exclusiv pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2. Singurii pacienti non-COVID care vor primi ingrijiri medicale in acest spital vor fi cei cu infectia HIV.…

- Din nefericire, numarul pacientilor infectati COVID19 este in crestere continua. Pentru a sprijini sistemul medical iesean si pentru a temporiza, fara a afecta actul medical, transformarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase” Sf. Parascheva”, din nou, in spital care ingrijeste doar pacienti COVID19,…