- O explozie la un bloc de apartamente din orasul rus Naberejnie Celni (Republica Tatarstan), situat la 930 km de Moscova, a distrus parțial imobilul, au anuntat luni serviciile de urgenta ruse. Cauza pare sa fi fost o scurgere de gaze. Acesta nu este un incident singular, in ultima vreme au avut loc…

- 79 de cutremure s-au simțit in insula La Palma din arhipelagul Canarelor, din cauza vulcanului care continua sa erupa dupa mai bine de o luna de activitate. Pe conul vulcanic, prabușit parțial, sunt patru puncte de erupție, toate active. Pe langa lava și cenușa, exista și puternice emisii de gaze toxice,…

- Blocuri de lava incandescenta, de marimea unei cladiri cu trei etaje, s-au rostogolit pe un versant de pe La Palma, in timp ce o serie de miscari seismice a zguduit regiunea, duminica, la trei saptamani de la eruptia vulcanului de pe aceasta insula spaniola, informeaza Reuters. Duminica au avut loc…

- Varful vulcanului din La Palma care se inaltase cu 100 de metri din cauza eruptiei a cedat sub propria greutate. Noile rauri de foc ameninta alte cateva sute de familii care stau cu bagajele la usa, asteptand sa fie evacuate.

- Exploziile vulcanice au aruncat lava roșie fierbinte in aer sambata in La Palma, forțand mica insula spaniola sa-și inchida aeroportul. Oamenii au format cozi uriașe pentru a lua feriboturile. Aeroportul local a fost inchis dupa ce eruptia s-a intensificat si a intrat in cea mai exploziva faza de pana…

- In timpul erupției vulcanului Cumbre Vieja, din Insulele Canare, fotograful spaniol Alfonso Escalero a surprins o imagine incredibila: lava inconjoara o casa fara a o „inghiți”, a informat postul iberic La Sexta . Vulcanul Cumbre Vieja a inceput sa erupa duminica și de atunci, peste 6.000 de oameni…

- Sute de oameni au fost evacuați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa ce vulcanul de acolo a erupt iar la orele serii ea fost ordonata evacuarea a patru sate din zona Un nor gros s-a ridicat deasupra insulei La Palma, la doua zile dupa ce specialiștii avertizasera ca o erupție e iminenta.…

- Un vulcan – aflat sub supraveghere atenta timp de mai multe zile din cauza activitatii seismice intense -a intrat in eruptie in insula spaniola La Palma din arhipelagul Canare, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters si AFP. O coloana inalta de fum se ridica dupa eruptia survenita…