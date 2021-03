Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 2.096 cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 804.090 de imbolnaviri. 53 decese și 1022 de persoane internate la ATI Luni, 1 martie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 1 martie, pe teritoriul…

- CHIȘINAU, 23 feb – Sputnik. Alte 1133 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate și raportate marți, 23 februarie de Ministerul Sanatații. Noile infectari au fost constatate dupa efectuarea a 3560 de teste - 3214 primare și 346 repetate. Din numarul total de cazuri noi,…

- Incidenta cumulata in randul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului II (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mica decat in randul populatiei generale. Exista 8 judete in care nu s-a inregistrat niciun caz de infectare in randul elevilor (AG, BR, GR, NT, SB, SM, TL si VL). Luand…

- Alte 993 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (2-Romania, 1-Egipt, 1-Israel, 1-Irlanda, 1-Ucraina).

- Ziarul Unirea OFICIAL| 2.668 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 726.918 de imbolnaviri Sambata, 30 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 30 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- Medicii trag un semnal de alarma cu privirea exploziei de cazuri Covid-19 in randul copiilor. Potrivit specialiștilor, aceasta creștere alarmanta poate avea legatura cu socializarea din timpul sarbatorilor de iarna. Din pacate, un fenomen ingrijorator ii face pe medici sa fie reticenți cu privire la…

- Pentru prima data dupa mult timp, numarul deceselor de COVID-19 scade sub 100, in 24 de ore, in Romania, duminica fiind raportate 3.350 de cazuri noi și 98 de decese. In ultimele 24 de ore s-au facut, insa, puțin peste 12.000 de teste. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 591.294…

- Doctorul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, a anunțat demararea unei campanii de comunicare la nivel național, astfel incat populația sa primeasca informații complete despre vaccinul anti-Covid-19. Citește și: Situație extrem de critica la o casa de…