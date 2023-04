Situație îngrijorătoare în peste 100 de biserici din România. Amenzi de 2 milioane de lei date de autorități. Ce au descoperit Cu doar cateva zile inainte de Paște , peste 100 de biserici din Romania au primit amenzi de circa 2 milioane de lei din partea autoritaților. Ce s-a descoperit in neregula in lacașurile de cult. Amenzi de peste 2 milioane de lei date de autoritați pentru 130 de biserici, inainte de Paște. Ce au descoperit inspectorii in lacașurile de cult Din 6 aprilie pana in prezent, inspectorii IGSU au efectuat 940 de controale la lacasuri de cult, constructii din incinta manastirilor destinate cazarii persoanelor, precum si la obiective din zonele turistice care desfasoara activitati economice. In urma verificarilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Pompierii și reprezentanții IGSU au efectuat o serie de controale pentru a se asigura ca bisericile și obiectivele turistice sunt sigure pentru noaptea de Inviere. Acest demers a fost facut in vederea asigurarii unor sarbatori de Paște liniștite, lipsite de evenimente neplacute. Atentie maxima daca…

- Mulți credincioși vor petrece Paștele la biserica. Insa, incendiile nu ocoloesc biserica. Cum riscul de incendii este mai ridicat in preajma acestei sarbatori, inspectorii de prevenire au efectuat 940 de controale la lacasuri de cult. ”Pe timpul actiunilor derulate la nivel national, au fost identificate…

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au dat amenzi de peste doua milioane de lei bisericilor și manastirilor care au și unitați de cazare in urma unor controale care au vizat masurile de siguranța la incendiu, informeaza Agerpres.

