Situație îngrijorătoare în județul Sibiu: Rata de infectare cu coronavirus se apropie de 9 Situația este ingrijoratoare in județul Sibiu, acolo unde rata de infectare cu noul coronavirus se apropie de 9. Incidența cazurilor de Covid-19 la 14 zile a ajuns, luni, in județul Sibiu, la 8,83 la mia de locuitori Județul Sibiu este primul din Romania la rata de infectare. Pe locul 2 se situeaza Cluj, cu 7,37, iar pe locul 3 se afla Capitala, cu o incidența a cazurilor de 5,1. The post Situație ingrijoratoare in județul Sibiu: Rata de infectare cu coronavirus se apropie de 9 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

