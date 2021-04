Situație îngrijorătoare: 863 de cazuri noi cu noile tulpini ale coronavirusului au fost confirmate în România. Tulpina britanică, predominantă Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca pana pe 11 aprilie, la noi in țara, au fost confirmate 863 de cazuri cu noile variante ale Covid-19. Dintre acestea, 857 de infectari au fost inregistrate cu varianta britanica, patru cu varianta sud-africana și doua cazuri cu varianta braziliana. Conform INSP, unul din cazurile de infectare cu o noua tulpina, identificat in județul Suceava, a fost confirmat cu linia genetica B.1.1.7 la care a fost depistata mutatia E484K. Aceasta nu reprezinta ea insasi o noua varianta, ci este o mutatie care a fost identificata initial la varianta sud-africana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

