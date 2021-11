Situație inedită la Consiliul Județean Dâmbovița: Socrul face agenda ginerelui Dupa alegerile locale de anul trecut, Consiliul Județean Dambovița a ramas tot la PSD, dar președintele este unul cu mare susținere politica și nu numai. Deputatul PSD Corneliu Ștefan a obținut anul trecut la alegerile locale peste 50% din voturile locuitorilor din cele 89 de localitați pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dambovița. Dar, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca actualul șef al CJ Dambovița este ginerele fostului prefect al acestui județ și deputat PSD, Gheorghe Ana, și, totodata, finul fostului ministru al Transporturilor, Miron Mitrea. Numai ca dupa ce a ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

