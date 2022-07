Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 85 de ani a fost salvata in cursul zilei de ieri, de politistii ialomiteni, dupa ce s a ratacit si a lesinat din cauza temperaturilor ridicate, in padurea Sinesti.Potrivit unui comunicat al IPJ Ialomita, ieri dupa amiaza, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie…

- Femeie de 72 de ani gasita moarta, la Miroslava, Jud Iași, de pompieri Foto: arhiva Un incendiu izbucnit în comuna Miroslava, județul Iași, a provocat o victima. O femeie în vârsta de 72 de ani fiind gasita decedata, de pompierii chemați sa stinga un incendiu izbucnit…

- O fetița de doar trei luni a avut parte de o moarte cumplita, seara trecuta, dupa ce a fost aruncata de la etajul 4 de propriul tata. Nenorocirea s-a produs in jurul orei 21:00, intr-un bloc din Chișinau, Republica Moldova. Polițiștii moldoveni au anunțat tragedia pe pagina de Facebook, precizand…

- O femeie in varsta de 50 de ani, din comuna Baia, a fost gasita moarta in fantana din curtea locuinței sale, dupa ce a avut mai multe scandaluri cu concubinul sau. Se banuiește ca femeia s-ar fi aruncat in fantana, insa ancheta continua, pentru a se stabili cert ce s-a intamplat.Polițiștii de ...

- Sfarsit tragic pentru o tanara din Cluj, data disparuta acum in urma cu doua zile. Trupul ei a fost gasit intr-un sac de plastic, pe un camp din judetul Bihor. Principalul suspect este iubitul tinerei, un barbat de 43 de ani, fost profesor universitar, cu un trecut violent. Individul este acum de negasit.…

- Sambata dimineața, in jurul orei 8.45, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Ciorani au fost sesizați de catre un barbat ca mama sa, Teodora Ene, in varsta de 74 de ani, domiciliata in comuna Salciile, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors acasa. In baza sesizarii,…

- O situația incredibila a avut loc la o inmormantare din Peru. In timpul slujbei, femeia care fusese declarata decedata de catre medicii legisti a inceput sa bata in capacul sicriului.Inmormantarea a fost brusc intrerupta cand femeia despre care oamenii stiau ca este moarta a inceput sa loveasca in sicriu.…

- Crima a avut loc in localitatea brașoveana Dumbravița, din județul Brașov, a fost impușcata de amantul ei, vineri, 29 aprilie, dupa o cearta pe care ar fi avut-o in aceasta dimineața.Din primele informații ale anchetatorilor, citați de newsbv.ro , se pare ca barbatul și-a premeditat fapta, iar in aceasta…