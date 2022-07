Stiri pe aceeasi tema

- Celebra soprana Irina Baiant, care a fost prezenta pe mari scene ale lumii, a fost invitata speciala a concertului simfonic de aseara, care a deschis stagiunea estivala a Filarmonicii Moldova Iasi. La final, solista a acordat un interviu "Ziarului de IasI". Reporter: Irina, ai umplut cele doua sali…

- Saptamana viitoare, in perioada 30 iunie – 2 iulie, la Iasi va avea loc Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa. Tematica stiintifica va aborda mai multe subiecte de interes pentru specialisti si nu numai, urmand sa se discute despre infectia SARS-CoV-2, HIV, virusurile hepatitice B si C. La…

- FC U Craiova 1948 a anunțat ca noul antrenor al echipei oltene este Marius Croitoru (41 de ani). Acesta il inlocuiește in funcție pe Nicolo Napoli. „Fotbal Club Universitatea 1948 si antrenorul Marius Croitoru au ajuns la un acord pe o perioada contractuala de 2 ani de zile. Multa bafta, Marius„, se…

- “Pe reteaua feroviara sunt in exploatare 17.694 de poduri si podete de cale ferata. Periodic, personalul feroviar din cadrul sucursalelor regionale CF 1-8, verifica starea tehnica a acestor obiective, iar in uma acestor verificari se iau masurile necesare, prevazute in instructiile de specialitate,…

- Nicolo Napoli a plecat in Italia fara sa semneze prelungirea contractului cu FCU Craiova, care expira la 30 iunie. Adrian Mititelu vrea performanța și clauze de reziliere, iar italianul cere transferuri pentru a duce echipa in play-off. Nicolo Napoli (60 de ani) și-a indeplinit obiectivul pentru care…

- Retailerul roman de optica Lensa a deschis, recent, in Iulius Mall Iasi, un nou magazin, la aniversarea celor noua ani de existenta. Pe toata perioada lunii mai, clientii Lensa se pot bucura de reduceri de pana la 90- la mii de produse. Situat la parterul Iulius Mall, showroom-ul Lensa, al doilea de…

- La aniversarea a 9 ani de existenta, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania deschide incepand de astazi, 5 mai, al doilea showroom din Iasi. Situat in incinta Iulius Mall Iasi, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la parter, cel de-al doilea showroom Lensa din Iasi dispune de un spatiu de…

- ”Lensa, magazin de optica din Romania, a incheiat anul 2021 cu vanzari de 16 milioane euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent, ajungand la o cifra de afaceri cumulata in cei 8 ani de existenta de 37,3 milioane euro. In urma unor investitii totale de circa 2 milioane de euro, Lensa a deschis…