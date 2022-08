Situație inedită în Constanța: Firma care reabilitează un bulevard intens circulat a fost amendată pentru praful creat Firma de constructii care reabiliteaza strada intr-o zona centrala a municipiului Constanta, intens circulata pietonal, a fost amendata de Garda de Mediu pentru ca nu a luat masuri privind limitarea degajarii prafului in atmosfera, au informat, joi, reprezentantii institutiei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

