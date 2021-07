O copila de 12 ani din Roman a trecut prin clipe cumplite. Fata a ieșit la intalnire cu un barbat și acesta și-a dorit sa o duca acasa in siguranța cu bicicleta, insa in drumul lor s-au intalnit cu un tanar care a furat-o pe minora chiar de sub ochii barbatului și a dus-o pe malul raului Siret.