Situație incredibilă: Lipsă de polițiști și pompieri la New York Statele Unite sunt țara cu una din cele mai mari rate de vaccinare din lume, dar raman destule probleme. Metropola New York risca sa se confrunte cu o lipsa de polițiști și pompieri. Aceasta pentru ca o treime dintre aceștia refuza sa se vaccineze și nu vor mai putea merge la serviciu. Imunizarea a devenit obligatorie, iar termenul limita pentru cel puțin prima doza a expirat. De mai multe zile, angajații municipalitații New York au protestat fața de vaccinarea obligatorie. Termenul limita pentru a face dovada ca au primit cel puțin prima doza a expirat la miezul nopții, iar de luni, cei neimunizați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

