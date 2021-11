Medicii de la Spitalul Municipal din Timișoara sunt supravegheați cu ajutorul unor brațari electronice. Masura a fost introdusa de conducerea unitații medicale pentru a vedea cat sta personalul medical la munca, in condițiile in care ar fi existat reclamații ca unii medici muncesc la cabinetul privat in timpul programului. „Managementul Spitalului Municipal Timisoara a decis […] The post Situație incredibila la un spital din Timișoara. Medicii sunt monitorizați cu brațari electronice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .