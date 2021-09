Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene cauta un bilet de loterie in valoare de 500.000 de euro, jucat de o italianca, in varsta de 70 ani. Acesta a fost furat chiar de cel care trebuia sa valideze castigul urias. Poliția de frontiera de pe aeroportul principal din Roma a impiedicat un barbat din Napoli, suspectat ca…

- Inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) Caraș Severin au gasit o bucata de lemn in locul unei piese de la sistemul de suspensii al unui autoturism Mercedes-Benz. Minivan-ul Mercedes-Benz, cu 8 locuri, apartine unei persoane din Resita care a declarat ca l-a cumparat din strainatate. Proprietarul le-a…

- Un tanar, ratacit pe traseul Piciorul Pietrei Arse, care a fost cautat de sambata de zeci de salvamontiști, pompieri și jandarmi, a fost gasit, luni, de salvatori, insa nu pe munte, ci acasa. Daniel era cautat pe traseul Piciorul Pietrei Arse, dupa ce a anunțat, sambata, ca a plecat de la cabana Piatra…

- Presedintele SUA i-a cerut lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, intr-o discuție telefonica, sa actioneze impotriva atacurilor cibernetice cu “ransomware” venite din Rusia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. “Presedintele Biden a subliniat necesitatea ca Rusia sa…

- British Columbia cea mai vestica provincie din Canada se confrunta cu o situație dramatica. Valul de calduta care a dus la temperaturi record a ucis in trei zile 230 de persoane. Autoritațile vorbesc despre o perioada unica in istoria Canadei, potrivit CNN. Pana vineri, in Canada, temperaturi de 49,5…

- Echipele de salvare fac eforturi pentru a ajunge la cei 12 muncitori care s-au refugiat intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea. Pana acum, doar o persoana a fost evacuata, un baiat de 16 ani, cu ajutorul unui sistem tip tiroliana. Conform ISU Vrancea, cele 12 persoane aflate intr-o zona…