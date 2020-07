Situaţie incredibilă la nivel naţional: ANPC a descoperit că 90% dintre măştile de protecţie de pe piaţă sunt neconforme Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat in luna mai aproape 800 de firme care comercializeaza maști și manuși de protecție pentru verificarea bunurilor comercializate in contextul epidemiei, scrie Profit.ro. ANPC nu a facut, inca, publice rezultatele controalelor, insa datele obținute de Profit.ro prezinta o situație extrem de grava. In timp ce masca de protecție a devenit obligatorie in multe situații, iar autoritațile atrag tot mai des populației atenția sa respecte regulile pentru a incetini extinderea tot mai accelerata a virusului, 90% dintre maștile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

