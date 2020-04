Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din orașul ucrainean Dnipro au sapat peste 600 de morminte, pentru a fi pregatiți in eventualitatea unui numar mare de victime din cauza pandemiei de Covid-19. Pana la acesata data nu s-a inregistrat niciun deces. Locuitorii sunt extrem de revoltați de decizie.

- Autoritațile au raportat inca un deces cauzat de infecția cu coronavirus. Este vorba despre un barbat de 74 ani din județul Hunedoara, care era internat in secția de Oncologie a Spitalului Județean Deva cu neoplasm in stadiul terminal. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat…

- Autoritatile nigeriene au raportat luni primul deces cauzat de noul coronavirus, in contextul in care cea mai populata tara a Africii, cu 200 de milioane de locuitori, a inregistrat in ultimele zile o crestere puternica a numarului de cazuri de infectii, informeaza AFP, scrie Agerpres."A fost…

- Autoritatile italiene au declarat, joi seara, ca 3.858 de persoane au fost infectate, iar 148 au murit pe fondul epidemiei de COVID-19. In acelasi timp, Marea Britanie si Elvetia au anuntat primele pierderi de vieti omenesti cauzate de coronavirus. In Franta, numarul mortilor a ajuns la sapte.

- Potrivit ultimelor informatii, acum sunt 132 de bolnavi confirmati, iar virusul se extinde cu repeziciune de la o regiune la alta. 12 orase sunt inchise si zeci de mii de oameni sunt tinuti in carantina in case. Fiind stare de urgenta, in zonele cu focare a intervenit si armata. Strazile sunt pustii…