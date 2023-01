Stiri pe aceeasi tema

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a lui Lavrov, l-a numit de doua ori „fiu de cațea” pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski in timpul briefingului ei cu presa de joi, 22 decembrie, scrie Lenta și Hotnews . Zaharova a declarat ca atitudinea țarilor occidentale fața de Ucraina intarește sentimentul…

- Presedintia rusa a declarat ca nu vede nicio sansa pentru convorbiri de pace cu Kievul in contextul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectueaza miercuri o vizita la Washington.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca livrarile de arme occidentale catre Ucraina…

- Statele Unite, dupa o lunga perioada de ezitare, sunt in sfarșit pregatite sa raspunda favorabil unei cereri presante din partea Kievului și sa furnizeze armatei ucrainene o baterie de rachete Patriot. Acordul final ar putea fi anunțat chiar saptamana aceasta, potrivit CNN, dupa ce secretarul american…

- O curte de apel din Statele Unite i-a adus o noua infrangere lui Donald Trump, anuland o hotarare anterioara a unei instantei care numise un expert independent pentru a examina documentele confiscate din resedinta acestuia din Florida de catre politia federala (FBI), informeaza AFP. Judecatorii Curtii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput miercuri o vizita in Statele Unite(SUA), printr-un tur la sediul agentiei spatiale americane NASA impreuna cu vicepresedintele SUA, Kamala Harris, relateaza dpa. Macron urmeaza sa fie primit joi de omologul sau Joe Biden la Casa Alba. Administratia americana…

- Situație repetitiva in județul Timiș, unde, pentru a patra oara in acest an, același adolescent a anunțat printr-un apel la 112 ca in incinta Liceului Catolic ”Gerhardium” este amplasata o bomba! In urma anunțului, aproximativ 50 de elevi si cadre didactice au fost evacuati, luni dupa amiaza, din cladirea…