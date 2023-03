Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care Bogdan „Sanchi” Șteblea era acuzat de ANAF ca ar fi condus in mod defectuos firma ajunsa in faliment a fost „sabotat” chiar de catre ANAF, care, conform instanței, nu a pus la dispoziție documentele solicitate, pentru stabilirea adevarului.

- Dosarul de proxenetism și trafic de minori al fostului jandarm Gabriel Latiș ia o turnura neașteptata: instanța a dispus ca victimele sa fie cautate de poliție și sa fie duse la bara, pentru a da declarații.

- Gelu Oltean și iubita milionara apar, astazi, in fața instanței, reprezentați de un avocat nou, dupa ce, la termenul precedent, aceștia s-au trezit fara aparator. Ei au angajat alt avocat chiar in dimineața procesului.

- Magistratii au repus pe rol cauza cu indicativul 4449 118 2022 si au fixat nou termen de judecata pe data de 20 martie 2023, de la ora 12.30. Daca actele solicitate nu vor fi transmise pentru termenul din 20 martie 2023, instanta ar putea suspenda procesul.Rasturnare de situatie in procesul fostului…

- La inceputul anului scolar anterior, pe 13 septembrie 2021 a fost organizata o greva japoneza la sediul scolii Pe 26 ianuarie 2023, la Curtea de Apel Constanta, a fost termen in dosarul deschis de catre conducerea unei scoli din Constanta impotriva Consiliului Local Municipal. Amintim ca in toamna a…

- Pe 14 mai 2021 fostul deputat PNL, Andrian Mihei a inregistrat dosarul nr. 3569 118 2021, pe rolul sectiei I civila a Tribunalului Constanta, prin care cere plata pensiei speciale. Parati erau Camera Deputatilor si Secretariatul Camerei Deputatilor Initial, Tribunalul Constanta si a declinat competenta…

- Notarița Lidia Seceleanu, arestata, recent, alaturi de Eugenia Cuțaru, pentru fapte grave, a fost abandonata de aparatori in fața magistraților de la ICCJ și a fost reprezentata de un avocat din oficiu.

- A scapadat basma curata. Fostul primar general al Capitalei, Dorin Chirtoaca, a fost achitat in prima instanta in dosarul instrumentat impotriva sa de ex-Procurorul general interimar, Dumitru Robu.E vorba de dosarul parcarilor cu plata. Stirea se actualizeaza.