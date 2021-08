Stiri pe aceeasi tema

- Un turist ratacit intre Piatra Arsa și Sinaia a fost gasit, dupa 3 zile de cautari disperate, acasa. „Noi nu mai putem spune nimic, astfel de situații depașesc capacitatea noastra de ințelegere...”, spun salvamontiștii, potrivit Mediafax. Turistul a disparut sambata pe traseul Piciorul Pietrei…

- Apar detalii uluitoare despre motociclistul care a provocat moartea unui tanar care se deplasa pe șosea, in sectorul 4 al Capitalei cu o trotineta electrica. Barbatul mai are un dosar penal pentru uciderea din culpa a unui biciclist. Procesul in acest caz treneaza de doi ani de zile. Motociclistul este…

- Salvamarii constanțeni au fost nevoiți sa intervina pe plaja din Tuzla pentru eliberarea unui barbat ingropat in nisip pana la gat, de prietenii sai, care l-au lasat acolo. Mai mulți tineri și-au ingropat un prieten in nisip, dupa ce au baut mai multe pahare de alcool, pe plaja din Tuzla. Ca sa ii faca…

- Un barbat de 57 de ani, care fusese reținut pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a evadat, duminica seara, din sediul unui post de poliție din Dolj. Omul a sarit pe fereastra și a luat-o la sanatoasa. Polițiștii au instituit filtre in tot județul Dolj și in județele invecinate.…

- Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Incendiul a izbucnit, in jurul orei 4.00, la acoperișul unui bloc din Campina, de pe strada 1 Mai. Ca masura de protecție, pompierii au evacuat…

- Doi barbați, care au vrut sa spele o mașina in raul Teleajen, au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i scoate din albia raului. Pompierii din Prahova au intervenit, vineri, in Valenii de Munte pentru a scoate din raul Teleajen un autoturism de teren. De ajutor au avut nevoie și cei doi barbați,…

- Un tanar ranit la gat a fost gasit de salvamontiști, in noaptea de duminica spre luni, cu hemoragie masiva intr-o peștera din Brașov. Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina intr-un caz de agresiune, petrecut la Peștera de Lapte, unde o persoana a fost injunghiata. “O echipa…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…